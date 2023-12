Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juve:



"L'importante sono sempre i punti, che stasera ci mancano. Ma la prestazione è stata ottima, purtroppo se vanno in vantaggio sono sempre difficilissimi da riprendere, si abbassano, si chiudono per portarla a casa".



DOVE MIGLIORARE - "Abbiamo le potenzialità per stare davanti, per fortuna la classifica è corta e quindi basta un filotto positivo. Gennaio sarà importantissimo, io ci sono sempre ma speriamo che qualcuno arrivi perché altrimenti la coperta è corta da qualche parte".