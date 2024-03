Mourinho al veleno su Tiago Pinto: 'Non mi interessano le sue parole, mai più con lui'. E ne ha pure per la Roma...

dopo la conclusione non preventivata del suo rapporto con la Roma lo scorso 17 gennaio in seguito alla sconfitta per 3-1 sul campo del Milan nella ventesima giornata di Serie A. Lo si intuisce dalle dichiarazioni in merito al proprio futuro rilasciate al quotidiano portoghese A Bola dal circuito di Portimao - dove va in scena la seconda prova del Motomondiale - ma anche dalle- Lo Special One ha commentato così infatti la conclusione della sua avventura nella Capitale, iniziata nell’estate 2021: "La mia partenza dalla Roma? Non c'è nulla di strano in questo - le sue parole riportate dal quotidiano lusitano A Bola -". Il contratto di Mourinho (foto Ansa) con la società gestita dalla famiglia Friedkin sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno e da diverse settimane antecedenti alla scelta dell’esonero i segnali andavano in un’unica direzione, quella del no ad ogni ipotesi di prolungamento., che peraltro ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 3 febbraio, al termine dell’ultima finestra del mercato invernale e come preannunciato con la nota ufficiale della Roma del 4 gennaio scorso. Sulle parole dell’ex dirigente del Benfica concesse a Sky Sport, Mourinho ha risposto così: ". Non ho il minimo interesse.".