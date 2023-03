Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con la Real Sociedad: "Ogni partita è diversa, in Europa sono tutte difficili. Dipende da come entriamo in campo, dobbiamo dare il 100%. Giochiamo in casa la prima, sappiamo che possiamo vincere”.



IL PIANO - “Dobbiamo dare il 100% come ho detto. Siamo in casa nostra e vogliamo fare bene. Dobbiamo fare la nostra partita, stare tranquilli. L’abbiamo preparata bene”.



MATIC - “Sì, abbiamo girato un po’ ma abbiamo trovato una quadra della squadra, anche con i ricambi”.