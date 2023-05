Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto a Sky Sport in occasione del media day ad una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia. "Siamo molto contenti di essere arrivati in finale: siamo carichi e vogliamo giocarcela. Il Siviglia è una squadra molto forte, ma dobbiamo ancora studiarli, prima c'è la Fiorentina. Dybala lo vedo tutti i giorni, sta bene e vuole esserci anche lui in finale", ha dichiarato il calciatore giallorosso.