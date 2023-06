La missione di Tiago Pinto per sbloccare il mercato giallorosso e salvare il bilancio con 30 milioni di euro di plusvalenze si è concretizzata e da domani si aprirà una nuova battaglia che punterà prima di tutto a rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, ma anche a blindare alcuni dei contratti attualmente in essere.



Fra quelli più importanti c'è certamente la situazione legata a Paulo Dybala le cue clausole rescissorie inizieranno ad essere valide e potrebbero portarlo via da Roma per "soli" 21 milioni da parte di altri club italiani e 10 milioni per l'estero. Con lui c'è una promessa di aumentare l'attuale ingaggio fino a toccare 6 milioni di euro, ma ancora non ci sono stati contatti ufficiali.