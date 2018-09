Nainggolan, Defrel, Gervinho e Gonalons. Senza dimenticare Gerson e Bruno Peres, oltre all'ottimo esordio di Strootman. La Roma che fu e che in questi giorni è tornata alla ribalta, tra gol, assist e titoli di giornale. Come riporta ForzaRoma.info il Ninja ha preso per mano l’Inter alla prima in maglia nerazzurra (incursione in area, controllo di sinistro e gol al volo di destro), spegnendo dubbi e alimentando rimpianti nel viaggio da Trigoria a Milano.





Per Defrel una doppietta contro il Napoli in una serata da ricordare: esordio con vittoria e un bottino di gol raddoppiato rispetto alla fallimentare esperienza in giallorosso. Esordio con gol anche per Gervinho: la ‘freccia nera’, ora al Parma, ha segnato contro la Juventus nel giorno del suo ritorno in Serie A dopo la parentesi in Cina. Con Gonalons il Siviglia ha conquistato un posto in Europa League: il francese ha aperto le marcature nel 3-0 contro il Sigma Olomouc con un bel tiro di sinistro dal limite dell’area dopo un dribbling.



La rinascita di Gerson è tinta di viola: nella goleada della scorsa settimana contro il Chievo, la Fiorentina ha applaudito il gol e l’assist del brasiliano, ormai punto fermo tra i titolari di Pioli. Dall’Arno a San Paolo, dove Bruno Peres è tornato a essere un calciatore: il difensore si è trasformato in bomber, firmando il successo contro il Ceara grazie a una rete da opportunista a dieci minuti dalla fine della partita. Infine Strootman ieri tra i protagonisti nella bella vittoria per 2-3 in trasferta del Marsiglia col Monaco. Ovviamente ad opera di un altro ex: Rudi Garcia.