"Abbiamo lottato alla pari con i campioni“. E poi: “Grande lavoro di tutti“, “Orgoglioso della squadra, andiamo avanti così” e anche “Dobbiamo continuare così“. Sono questi i commenti in serie di Veretout, Borja Mayoral, Kumbulla e Pau Lopez. A leggere le reazioni postate da parte di molto calciatori della Roma dopo la partita di Torino, sembrerebbe che la formazione giallorossa abbia vinto contro la Juventus e non perso per 2-0. I quattro devono aver pensato che, tutto sommato, una sconfitta contro chi ha vinto nove scudetti consecutivi non dovesse essere un risultato così grave e lo hanno scritto sui social network. Una scelta che, però, non ha fatto piacere alla maggior parte dei tifosi giallorossi, che hanno fatto notare come “non si può parlare di una sconfitta come se fosse una vittoria. Così si resta mediocri".