Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha abbracciato sì Carles Perez e Ibanez, ma sono ritenuti entrambi giocatori importanti per il futuro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso a gennaio voleva profili più pronti: Mertens, Pedro e Shaqiri. Ma le mancate cessioni non hanno portato ad arrivi importanti.