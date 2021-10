Continua a tener banco, nel mondo del calcio, il dibattito sul troppo potere concesso ai procuratori. Dal bilancio del 2020/21 appena pubblicato emergono i reali costi di acquisto e cessione dei calciatori coinvolti in trattative. Ecco i numeri della Roma pubblicati da Il Tempo. Per Smalling è stata pagata una commissione da 1.75 milioni, per Pedro da 1.95, per Kumbulla da 1, mentre per Reynolds appena 75 mila euro. Fa scalpore anche il dato relativo ai costi sostenuti per gli addii: per Defrel al Sassuolo c’è stato un compenso all’agente da 1.2 milioni, per Schick è stato pagato al procuratore un totale di 1.5 milioni, infine per il prestito di Kluivert al Lipsia è stato girato l’interno incasso di 1 milione a Raiola. Emerge inoltre il costo totale del giovane esordiente Felix Afena: 350 mila euro. Il dirigente più pagato della scorsa stagione è stato l’ex Ceo Fienga, che per il suo incarico ha ricevuto 2 milioni complessivi.