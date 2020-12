Tiago Pinto, il nuovo ds della Roma, deve affrontare innanzitutto la questione rinnovi. Cominciando da Pellegrini che deve anche eliminare la clausola. A seguire il giovane Calafiori che, con l’ingaggio ancora da primavera, è seguito dai top club italiani e stranieri tra cui la Juve. Meno urgente - come riporta il Messaggero - è Zaniolo che è stato accontentato ad agosto dell’anno scorso (nuova scadenza 30/06/2024): la Roma vorrebbe spostare l’appuntamento a fine stagione o anche dopo l’Europeo.



SUBITO PELLEGRINI - Dopo le feste di Natale, dunque, sarà convocato il procuratore di Pellegrini che già da qualche settimana aspetta la chiamata. Il cambio di proprietà ha fatto slittare l’incontro per trovare l’intesa. Se non chiude l’accordo entro 6 mesi (scadenza 30/06/2022), rischia in pratica di doverlo ricomprare. In più c’è anche la clausola da 30 milioni a rendere più delicata la negoziazione. Che prevede una base fissa di 2,5/2,7 milioni, più bonus (anche quelli pregressi). Non sembra, invece, un problema arrivare al sì del diciottenne Calafiori (stessa scadenza di Pellegrini): il fluidificante mancino è pronto a firmare il rinnovo con sostanzioso adeguamento dello stipendio che dovrebbe essere leggeremente superiore ai 700 mila euro. Altri 3 anni, dunque, come il vicecapitano (cioè fino al 30/06/2025). L’unico ostacolo è la commissione per il procuratore: Raiola chiede 1 milione e 200 mila euro. Anche a Mirante verrà proposto un altro anno (con opzione per quello successivo: attuale scadenza 30/06/2021).