La nuova regola della Fifa libererà fino a giugno tantissimi calciatori dai campionati russi e ucraini. A costo zero. Anche la serie A è alla finestra per alcune stelle come Tetè o Barrios. La Roma, invece, potrà puntare solo sui giocatori comunitari avendo completato gli slot per gli extra.



I NOMI - Tra i nomi più interessanti quello di Botheim che col Bodo ha fatto molto male a Mourinho. Ora il norvegese milita nel Krasnodar e potrebbe rappresentare una alternativa ad Abraham. Sempre in attacco spiccano altri due nomi potenzialmente interessanti per aiutare l’inglese. Il primo è quello di Manor Solomon, ala sinistra dello Shakthar valutata 20 milioni. L’esterno offensivo è israeliano ma ha passaporto portoghese e inoltre ha il contratto in scadenza nel 2023, Il secondo è Quincy Anton Promes, esterno della nazionale olandese e dello Spartak Mosca che era stato accostato alla Roma ai tempi di Sabatini. Nel Cska milita invece Jean-Philippe Gbamin, di passaporto francese, mediano dai modi ruvidi che può giocare anche in difesa. Ben più conosciuto è Lovren finito dopo anni di gloria al Liverpool a fare il capitano dello Zenit. A 32 anni può ancora dire la sua così come l’attaccante svedese Larsson sempre dello Spartak e l’ala francese Rémy Cabella.