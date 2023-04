Chiamarla emergenza ormai è quasi eufemismo. La Roma diperde due giocatori a partita, e spesso in modo grave. Gli ultimi due ieri contro il Milan sono statiIl tecnico dovrà inventarsi ancora nuove mosse in vista dello sprint Champions finale e delle semifinali di Europa League col Leverkusen.come visto ieri. Ecco le condizioni degli infortunati e i loro tempi di recupero:E' quello uscito peggio da questo mese terribile. La lesione del crociato lo mette out fino alla prossima stagione con tempi di recupero superiori ai 4 mesi. L'albanese poteva risultare utile in questo finale visti i ko di Smalling e Llorente.Un dolore fortissimo e il forfait a fine primo tempo. Il Gallo ieri ha rimediato una frattura al costato che lo terrà out per un tempo indecifrato che sarà comunque superiore ai 10-15 giorni. Niente Inter e niente Leverkusen, almeno all'andataE' quello che manca di più. L'inglese è alle prese con una lesione muscolare. Ieri Mourinho è stato pessimista ma il tentativo è quello di rimetterlo in campo il 18 maggio contro il Leverkusen al ritorno delle semifinali. Al peggio, invece, tornerà la domenica successivaLa lesione in questo caso è più profonda come testimoniavano le lacrime dello spagnolo con l'Atalanta. Per lui stop di 1 mese e stagione praticamente a meno che la Roma non arriva in finale di Europa LeagueL'olandese si è sottoposto il 21 marzo scorso a un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco interno. I tempi di recupero gli permetterebbero di tornare nel finale ma Mourinho lo ha escluso. Probabilmente non ci sono solo problemi fisici alla base della scelta.L'unica buona notizia. Il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere convocato col Monza per poi scendere in campo titolare contro l'Inter sabato prossimoLa botta alla caviglia non c'entra. Paulo andrà gestito per il problema all'adduttore. Ergo: panchina col Monza, staffetta con l'Inter e ritorno nell'undici con il Leverkusen all'andata.