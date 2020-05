. La, abitualmente dedita a plusvalenze e attenzione al fair play finanziario, quest’anno dovrà far quadrare i conti in maniera ancora più decisa rispetto al passato. A gravare sui bilancio (in rosso dima con prospettiva di aumento al 30 giugno fino a 110) c’è ovviamente la situazione legata al Covid-19 ma pure gli eccessivi costi di gestione, i pochi ricavi causati dalla mancata partecipazione alla Champions e l’affare con Friedkin che al momento è da ritenersi saltato. Ripresa o no del campionato, quindi, il dsè già chiamato a fare la conta dei sacrificabili sapendo di non poter “contare” suritenuto incedibile per diversi motivi da Pallotta.I due esterni d’attacco sono considerati cedibili di fronte a una buona offerta. La giovane età e gli stipendi non elevati sono più che appetibili per club stranieri e non. In particolare per quel che riguardaRappresenta la plusvalenza più importante visto che la Roma ha ammortizzato quasi del tutto i 14 milioni spesi ormai 3 anni fa. Si ascolteranno offerta superiori ai. Stessa cifra per Kluivert che Raiola potrebbe spostare in un mercato che vede il super agente impegnato anche per portare uno tra Kean e Bonaventura alla Roma. Lo chiede lama all’olandese non dispiacerebbe un’esperienza in Premier. Fonseca d’altronde vuole puntare suoltre ad attendere un rinforzo offensivo tra Pedro, Boga e lo stesso KeanIl vice capitano attende una chiamata da Trigoria per rinnovare il contratto ed eliminare la clausola e al momento è propenso a rifiutare la corte di Psg e Juventus.La scorsa finestra di mercato lo dimostra: gli scambi interni per valorizzare i cartellini di giocatori non in auge è pratica più che gradita. Basti guardare i casi Luca Pellegrini, Diawara e Spinazzola. Per questo è nei programmi un nuovo incontro con la Juve per parlare dello scambiocon valutazione di 30 milioni ciascuno. Ma anche col Napoli c’è la possibilità:. Senza dimenticare la Fiorentina che mette sul mercatoE gradirebbe almeno due tra Florenzi, Kluivert, Juan Jesus e Spinazzola. Occasioni importanti per tutta la serie A in un momento così complicato.Un tesoretto può arrivare dai possibili riscatti dei giocatori ceduti in prestito la scorsa estate. Il pezzo grosso èche il Lipsia vorrebbe prendere a titolo definitivo magari ottenendo un piccolo sconto suistabiliti un anno fa. Da escludere i riscatti di Karsdorp, Coric e Florenzi (per il quale potrebbe essere allungato il prestito), si potrà contare invece suche dovrebbero far incassare un totale di circa 25 milioni. Soldi utili per pagare il riscatto obbligatorio di Mancini e quello probabile di Mkhitaryan.