"Se Zaniolo andrà via, qualcuno dovrà arrivare". José Mourinho subito dopo Spezia-Roma è stato chiaro. E i Friedkin lo sanno bene,per la serie A. Per questonon transige sulla formula della cessione con Milan e Tottenham. Chi lo vuole deve inserire quanto meno l'obbligo di riscatto, sulla cifra invece si può trattare. Il Milan offre 25, la Roma ne chiede 10 in più ma si potrebbe arrivare a metà strada.Intanto bisogna preparare il paracadute, e quello preferito a Trigoria porta il nome dil’esterno marocchino del Chelsea che ha brillato anche all’ultimo Mondiale in Qatar e che piaceva proprio al Milan. Ziyech non fa parte dei progetti futuri del club londinese. Ha però un contratto fino al 2025 e, riducendo di molto il costo dell’ingaggio al lordo e spalmando il contratto su 4 anni. Strada percorribile, ma in fretta visto pure l'interesse dell'Everton.4 milioni al giocatore e 20 all’Udinese, dove vorrebbe andare già in questa finestra di mercato (mentre i bianconeri friulani preferirebbe venderlo a giugno).che è un nome che è stato fatto dal Tottenham, come eventuale contropartita nel caso in cui si sblocchi la situazione con gli Spurs. Ma il brasiliano non convince, sia per età (31) sia per rendimento. Soluzione di emergenza può, infine, esserein scadenza con il Wolverhampton.