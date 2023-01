Nel calcio post Covid non è più una novità vedere calciatori, anche molto importanti, arrivare a scadenza di contratto con i propri club. Lo sa bene la Roma, che la scorsa estate ha preso a parametro zero Paulo Dybala (oltre a Matic e Belotti) e ha salutato Henrikh Mkhitaryan. Una situazione, quella del centrocampista armeno, che Tiago Pinto e i suoi collaboratori non vorrebbero tornare a vivere a giugno. Con protagonista un altro dei titolatissimi dei giallorossi delle ultime stagioni: Chris Smalling.



TRA RINNOVO E SKRINIAR - Nelle scorse settimane gli agenti dell'inglese sono stati a Trigoria, per incontrare il direttore generale e fare il punto della situazione sul futuro dell'ex Manchester United. Nel suo contratto è prevista un'opzione unilaterale con cui il centrale può rinnovare per un altro anno, ma a oggi il classe '89 non sembra intenzionato ad attivarla. Preferisce trattare e chiede almeno un contratto biennale, ben sapendo che c'è chi sarebbe disposto a offrirglielo in caso di arrivo a parametro zero. Tra chi lo osserva da vicino c'è l'Inter, che in difesa ha a scadenza sia Skriniar che de Vrij (oltre a D'Ambrosio e Darmian), mentre le vicende che vedono coinvolta la Juve hanno messo in standby l'interesse dei bianconeri. Ancora qualche settimana di attesa e poi si capirà quale sarà il futuro di Smalling: Roma e Inter rimangono alla finestra.