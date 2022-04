Da una parte l’occhio all’Europa, tra la Costa Azzurra e il Belgio. Dall’altra la Roma e i costi correnti: i Friedkin hanno immesso nel club altri 6,5 milioni per il mese di marzo. La proprietà giallorossa ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci per poter supportare le esigenze di working capital del club e l’investimento totale arriva, così, a 349 milioni di euro.