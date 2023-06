La Premier delle occasioni per allungare una rosa già migliorata dagli arrivi di Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen (quasi definito). Il viaggio a Londra di Pinto e della Souloukou oggi è servito per sbloccare proprio gli arrivi di questi ultimi due, ma non solo. I due general manager hanno avuto modo di parlare anche con il Leicester, l'altra retrocessa di lusso della Premier. Anche in questo caso non sono pochi i giocatori in fuga dalla Championship. Su tutti Patson Daka che piaceva già alla Roma nel 2021 quando alla fine la spuntò Abraham per prendere il posto di Dzeko. Oggi proprio lo zambiano potrebbe sostituire l'inglese fermo ai box fino al 2024,



FORMULA - L'ex Salisburgo non viene da una stagione brillante, ma così come Kristensen aveva colpito Mourinho ai tempi austriaci quando segnava a raffica. Ora Daka può tornare a far comodo alla Roma che non riesce a sbloccare l'affare Scamacca col West Ham. Il Leicester apre al prestito con riscatto, lo stipendio da circa 4,3 milioni non rappresenterebbe un gran problema. Insomma affare possibile che comunque non pregiudica l'arrivo di un'altra punta.