La Roma continua a dimostrarsi una delle squadre maggiormente attive in sede di calciomercato. Tiago Pinto, dopo il rinnovo di Belotti, è alla caccia di un nuovo attaccante capace di sopperire all'assenza di Tammy Abraham che resterà ai box fino al 2024. Come riportato dal quotidiano tedesco Kicker, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Dodi Lukebakio. Sull'attaccante classe '97 in uscita dall'Herta Berlino (retrocesso in seconda divisione) in Italia ci sono anche le due milanesi, oltre al Villarreal in Spagna.