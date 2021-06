La Roma avrebbe messo nel mirino Patson Daka. L'attaccante del Salisburgo, 23 anni a ottobre, è stato protagonista di di un'annata dai numeri forti in Bundesliga austriaca: per lui 27 reti e 7 assist in 28 presenze di campionato. L'estrema prolificità, la velocità e la prestanza fisica avrebbero attirato le attenzioni di Tiago Pinto, come rivela Il Messaggero. Lo zambiano, che in virtù delle sue doti può ricoprire tutti i ruoli in attacco, potrebbe rappresentare una valida alternativa ad Andrea Belotti.