La Roma è pronta a tornare su Granit Xhaka anche se la strada ormai sembra portare lo svizzero a Leverkusen. José Mourinho ha sempre apprezzato il centrocampista tanto da volerlo portare subito nella Capitale alla sua prima stagione in giallorosso. Due estati fa, infatti, Xhaka era quasi passato alla Roma, ma i colloqui tra le due parti si sono interrotti sul più bello. Ora la Roma è nuovamente interessata a Xhaka. La richiesta dell’Arsenal è intorno ai 15 milioni di euro. Ad oggi la squadra in pole per il trentenne è il Bayer Leverkusen, con i giallorossi che però sembrerebbero pronti a sfidare i tedeschi.