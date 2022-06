Il futuro di Josè Mourinho non sembra così fortemente ancorato a Roma come poteva sembrare nelle scorse settimane. Come riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, il PSG starebbe pensando proprio a lui come sostituto di Mauricio Pochettino. L'idea di portare lo Special One sotto la Torre Eiffel, è nata in particolare dopo l'ingaggio di Luis Campos come direttore sportivo del club francese. Il dirigente e l'allenatore hanno lavorato a stretto contatto al Real Madrid, quando fu proprio Mourinho a volerlo come osservatore, In corsa anche Galtier e Gallardo.