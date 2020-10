In questi tempi di enormi cambiamenti anche nel mondo del lavoro stupisce il caso di Mesut Ozil, ormai ex stella dell'Arsenal. Il tedesco infatti è ai margini della rosa dei Gunners - è stato messo fuori squadra - non scende in campo dallo scorso marzo ma nella serata di ieri si è reso protagonista sui social network. Il 33enne infatti durante la gara di Europa League vinta dall'Arsenal contro il Rapid Vienna ha deciso di vestire i panni di Social Media Manager, pubblicando sul suo profilo Twitter post e sondaggi sull'andamento della partita dei suoi compagni. Ai media britannici l'episodio non è sfuggito e in un articolo pubblicato sul sito di Eurosport, è stato ipotizzato che Ozil si stia preparando ad una nuova carriera sui social, magari nei panni di admin del profilo Twitter in inglese della Roma. Nel giro di poche ore l'articolo è stato ritwittato dal profilo del club giallorosso, che ha ironizzato dando il benvenuto ad Ozil.