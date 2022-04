Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma della Roma per Marc Roca del Bayern Monaco. Il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Germania ha confermato come Tiago Pinto abbia chiesto informazioni per il centrocampista classe 1996. Sul calciatore spagnolo c’è anche l’interesse del Betis Siviglia, ma per entrambi i club ancora non c’è niente di concreto. Roca, il cui contratto con il club tedesco scade nel 2025, è disposto a partire solo con un trasferimento a titolo definitivo.