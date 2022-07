La Roma sembra aver salutato la pista Guedes, secondo quanto scrive Marca. Dopo gli incontri a maggio, la trattativa non è mai decollata con i giallorossi che non avevano intenzione di sborsare i 40 milioni richiesti dal Valencia. E al club spagnolo, che lamenta 70 milioni di perdite nell'ultimo esercizio, non sono ancora arrivate offerte concrete per l'attaccante che resta, al momento, ancora a disposizione di Gattuso.