Svolta clamorosa nella trattativa tra la Roma e il Chelsea per Alisson Becker. Secondo quanto riportato dal portale del quotidiano spagnolo Marca, i Blues sarebbero disposti ad accontentare le richieste dei giallorossi e versare 70 milioni nelle casse del club di James Pallotta per portare il portiere verdeoro a Stamford Bridge. L’interesse del Chelsea è una buona notizia per la Roma che, a questo punto, può gestire la situazione avendo “il coltello dalla parte del manico”. La trattativa con i Blancos sembrava essere a buon punto ma l’offerta dei Blues ha complicato decisamente i piani di Florentino Perez che non ha nessuna intenzione di pareggiare l’offerta di Abramovich.