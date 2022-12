Come riporta 'Sport', Memphis Depay - reduce dal Mondiale, dove ha ritrovato la forma dopo l'infortunio - è attualmente l'ultimo nelle gerarchie di Xavi per sostituire Lewandowski, squalificato per tre giornate. Se non altro per motivi soprattutto tattici. Depay è sul mercato e il giocatore ne è consapevole, resta in attesa di offerte e tra queste potrebbe esserci quella della Roma di Mourinho. Ma l'ex United non è convinto di andare via a gennaio, anche perché in estate sa di aver più scelta in quanto sarà svincolato.