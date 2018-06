La Roma prepara il dopo-Alisson. In attesa dell’offerta che spalancherà le porte di Trigoria, i giallorossi provano a non farsi trovare impreparati e studiano l’alternativa al brasiliano. Come riporta la piattaforma spagnola Onda Cero, il nome su cui Monchi è pronto a lanciarsi è Sergio Rico, numero 1 del Siviglia che il ds romanista conosce bene. Il portiere classe ’93 (un anno più giovane di Alisson), che Monchi ha visto calcisticamente nascere e crescere dalla cantera alla prima squadra, costa oggi 20 milioni di euro. Un affare che la Roma è pronta a cogliere, ma solo nel caso in cui Alisson dirà addio.