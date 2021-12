Prima la Coppa D’Africa, poi (forse) il trasferimento in Toscana. Il futuro di Ebrina Darboe potrebbe essere lontano da Roma, almeno per una stagione. Il centrocampista sembra, infatti, molto vicino al Pisa che lo ha richiesto negli ultimi giorni. Dopo il buon finale di campionato dello scorso anno, ha incontrato diverse difficoltà quest’anno scalando nelle preferenze di Mourinho alle spalle di Bove. Il rinnovo fino al 2026 è stato congelato e a questo punto potrebbe anche saltare viste pure le difficoltà a trovare acquirenti per Villar o Diawara. La Roma è infatti disposta a trattare col Pisa che chiede il centrocampista in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni. Si tratterebbe di una bella plusvalenza per il club giallorosso che vorrebbe trasformare il diritto in obbligo in caso di promozione in A dei toscani.