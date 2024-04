Roma, De Rossi annulla Mourinho in trasferta: il divario è incredibile

10 minuti fa



Da mai vincenti in trasferta a imbattuti. Tra le tante cose che sono cambiate con De Rossi una che salta all’occhio è sicuramente il rendimento fuori dallo stadio Olimpico come riporta Forzaroma.info. A Firenze e a Napoli sono arrivate due reti nei minuti finali e la Roma di DDR non ha mai perso fuori casa in Serie A. Sono arrivati ben 15 punti in 7 gare. L’unica sconfitta è quella di Brighton ma resa indolore dal 4-0 dell’andata. In Europa, inoltre, lo 0-1 di Milano ha riportato un successo esterno a San Siro che mancava dal 2017. Trend completamente opposto a José Mourinho. Lo Special One che in alcune occasioni aveva criticato l’atteggiamento dei suoi giocatori fuori dalle mura amiche aveva raccolto 14 punti nelle ultime 19 trasferte. Dal girone di ritorno della passata stagione il portoghese aveva vinto solamente in tre occasioni con Torino, Sassuolo e Cagliari. Una in meno di De Rossi con 12 match in più.