Roma, De Rossi: 'Attestato di fiducia dei Friedkin, sono onorato. Milan magnifico, attenzione a tutti'

Il tecnico dei giallorossiha parlato a Sky Sport nel pre partita di Roma-Milan di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni:“Il significato è che non dipendiamo da questa partita, nonostante sia vitale e tutti i nostri pensieri sono su questa partita. Attestato di fiducia importantissimo, in soli tre mesi io ed il mio staff abbiamo convinto il presidente. Sono onorato, ma non me la sono gustata né ci sono stato attento. La mia testa è solo sul Milan”.“Penso che i giocatori debbano avere la filosofia che rispecchia quello che vogliamo dalla Roma. Bisogna cercare di avere il pallino del gioco, anche se non sarà sempre possibile. In alcuni momenti ci sarà il Milan, che è una squadra magnifica ed è allenata molto bene, che gioca molto bene. Abbiamo questo piccolo vantaggio. Poter pensare che siamo in vantaggio può essere una cosa in più che un calciatore professionista intelligente deve gestire”.

“Noi diamo attenzione a tutta la strada. La loro fascia sinistra continuiamo a ritenerla la loro posizione migliore, anche oggi vediamo altri 9 giocatori molto forti per tutto il campo. Oggi hanno cambiato qualcosina, ci aspettiamo Musah sulla fascia destra in qualche circostanza. Ma lo vedremo adesso, è bello scoprire le mosse del mio collega. È affascinante, parte del lavoro. Dobbiamo stare attenti a tutti i giocatori del Milan, non solo quelli che giocano sulla nostra fascia destra”.