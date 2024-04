Roma, De Rossi blinda anche la difesa: 4° clean sheet di fila

58 minuti fa



Era dall'ottobre 2017, dalla Roma di Di Francesco che i giallorossi non mantenevano la porta inviolata per 4 partite consecutive. Nel successo sul Milan, in trasferta a San Siro, i ragazzi di De Rossi che ha affidato la difesa dei pali a Mile Svilar in una delle sue più grandi intuizioni, hanno ripreso questo risultato mantenendo il clean sheet contro Sassuolo, Lecce, Lazio e anche con i rossoneri. L'ultimo gol subito dal portiere serbo nato in Belgio risale al 14 marzo nella gara di ritorno contro il Brighton.