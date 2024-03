Roma, Pellegrini e non solo: De Rossi rilancia Paredes, anello debole con Mourinho

La cura De Rossi alla Roma funziona eccome. A Monza arriva la sesta vittoria nelle ultime sette giornate di Serie A, con ben 20 gol segnati e una sola sconfitta: quella contro l'Inter dominatrice del campionato. Aspettando lo scontro diretto Atalanta-Bologna di domenica, i giallorossi risalgono al quinto posto in classifica a -1 da Thiago Motta e a +1 su Gasperini.



GRANDI NOMI - Il poker di Monza porta le firme di Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Leandro Paredes. I due attaccanti non sono una novità, visto che hanno sempre segnato. De Rossi ha il merito di aver saputo rilanciare i due centrocampisti, del tutto trasformati rispetto ai giocatori "piatti" visti nella prima metà di stagione con Mourinho in panchina.



NUMERO 16 - Capitan Pellegrini è tornato a essere un pilastro della squadra e ormai non fa più notizia. Diverso il discorso per Leandro Paredes, che in tanti consideravano un calciatore sul viale del tramonto. Dopo la stagione passata in prestito alla Juventus, nello scorso mercato estivo l'argentino lascia il PSG e torna a Roma per 2,5 milioni di euro con un contratto fino a giugno 2025 da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Prende la maglia numero 16 proprio in onore di Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra che si ritrova da allenatore dopo l'esonero di José Mourinho. Con lo Special One in panchina Leandro Paredes era l'anello debole del centrocampo della Roma, di cui ora è diventato il secondo rigorista dietro a Dybala e il cervello in regia con De Rossi. Pronto a confermarlo in campo anche nel primo round di giovedì in Europa League allo Stadio Olimpico contro il Brighton di Roberto De Zerbi.