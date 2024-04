Roma, De Rossi: 'Ecco perché ho scelto Smalling e Spinazzola. Abbiamo convinzioni salde'

Laaffronta ilSan Siro nell'andata dei quarti di finale di, una prima assoluta nelle competizioni europee. Prima del calcio d'inizio, il tecnico giallorossoè intervenuto a Sky Sport e ha spiegato la scelta di schierare Chrisdal primo per marcare Olivier Giroud: "Globalmente è un giocatore che ha tantissime partite in Europa, molto forte, quando facciamo le scelte le prendiamo su due partite, volevo farne giocare una e abbiamo deciso di fargli giocare questa. Llorente ha giocato con la Lazio e ha fatto benissimo, ma sono sicuro che farà benissimo anche Chris, lo abbiamo visto ottimamente in allenamento".

- "Ha caratteristiche diverse rispetto ad Angelino: Spinazzola ha uno strappo diverso, un tipo di corsa diverso. Porta spesso la palla dentro il campo e mi piace. Ci dà delle soluzioni diverse e dovremo essere bravi noi".- "Le convinzioni noi le abbiamo ben salde. A volte si può cambiare idee, o fare errori ma l'importante è che siano convinti i giocatori".- "E' un effetto che conosco, mi è successo spesso. Ora sono fermo, è un'altra visuale: ho ancora meno tempo per guardare lo stadio pieno, c'è sempre qualcosa da dire ai miei giocatori. E' un bel palcoscenico e sono felice di essere qui ma sono abituato".

- "E' un grande Ibra: io cresco in larghezza, lui in altezza (ride, ndr)".