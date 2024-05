Roma, De Rossi: "Non si può prendere un gol così, sto molto male per Di Francesco"

Getty Images

La sconfitta della Roma nell'ultima giornata di campionato, è indolore per i giallorossi che già sapevano di non rientrare tra le possibili qualificate alla prossima Champions, ma è diventata decisiva per la retrocessione del Frosinone: la squadra di De Rossi ha perso in casa dell'Empoli, che ha scavalcato i gialloblù sconfitti dall'Udinese e scesi in B. Nel post partita. - ha detto a Dazn - Lui non meritava di retrocedere quest'anno per quello che hanno fatto come gioco. Io non privilegio una squadra o un'altra, ma il fatto che questo gol preso all'ultimo punisce un allenatore che io stimo particolarmente mi fa molto male".

- "La differenza la fanno tante cose nel calcio. Non è che ci dobbiamo dire bravi perché abbiamo fatto una partita buona,: dal punto di vista dell'attenzione difensiva, dei pochi tiri e di tante occasioni non finalizzate. A questo livello poi certe cose si pagano, questa è una partita in cui avremmo dovuto segnare con dei contropiede".- "Valuteremo tante cose. Questa partita ci deve dire qualcosa, noi abbiamo giocato sia a 4 che a 3 come in tante circostanze, ma non è cambiato moltissimo., questa roba mi fa male perché non volevo finire così la stagione. Non si può perdere una partita del genere".

- "Ho parlato con Ghisolfi,. C'è stata grande sintonia, abbiamo tanto tempo per parlare e capire le disponibilità, ma stasera è irrispettoso e prematuro parlare di questo".