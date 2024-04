Roma, De Rossi: 'Serviranno 90 minuti perfetti. Ndicka? Non ha brutti ricordi, nessuna paura dei contrasti'

53 minuti fa



Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli, in programma alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valevole per la 34^ giornata di Serie A: "Non c'è un atteggiamento per l'inizio e uno per la fine. Serve un atteggiamento da grande squadra, perché affrontiamo una grande squadra che avrà voglia davanti al suo pubblico di mostrare che sono ancora i campioni. Serviranno 90 minuti quasi perfetti per portare a casa punti. N'Dicka? Ha saltato una settimana, non c'era bisogno di rifare una preparazione. Si è allenato bene, non ha né brutti ricordi né paura dei contrasti. E' un giocatore a tutti gli effetti, ci fidiamo tantissimo e siamo contenti di ritrovarlo dal primo minuto. Kristensen, quando ha giocato, ha fatto sempre la sua parte. In più è fuori dalla lista europea e Karsdorp aveva bisogno di riposo. Azmoun al posto di Abraham? Come quando gioca Raspadori e non Osimhen. Non cambia la nostra interpretazione tattica della gara".