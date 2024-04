Roma, De Rossi: 'Siamo tutti stanchi. Tra Champions e finale di Europa League...'

La Roma porta a casa un punto, riesce ad acciuffare il 2-2 contro il Napoli nei minuti finali grazie al ritrovato gol di Abraham. Nel post partita, dalla sala stampa del Maradona, arrivano le parole in conferenza del tecnico dei giallorossi, Daniele De Rossi:- "A fine campionato sono tutti stanchi, non solo noi. Ci può stare e non te ne accorgi neanche. Ci può stare che una squadra come il Napoli ci faccia sembrare più stanchi di quel che siamo. Abbiamo giocato contro un avversario veramente forte. Stare 9 punti davanti al Napoli penso sia sintomo di una rincorsa importante. Questo va valutato su medio lungo termine ed essere così avanti ad una squadra che forse è inferiore è solo all'Inter è tanta roba".

- "Tornare al gol è importantissimo. Aveva sfiorato il gol contro il Milan, lui si danna e questa rete può aiutarlo tanto. Aiuta lui e aiuta noi perché ci ha dato il pareggio. È un giocatore importante e averlo in condizione ci aiuterà anche nelle prossime partite che saranno toste".- "Penso che parlare troppo di stanchezza stanchi. Non è la maniera giusta per preparare le partite. Stiamo centellinando i giorni di riposo. La stanchezza c'è, credo che anche il Leverkusen lo sarà e ci sta. Abbiamo affrontato una squadra fortissima che abbiamo studiato: ha delle qualità, dei valori. Oggi erano motivati, erano reduci dal ritiro".

- "Champions o finale di Europa League? Non faccio scelte. Penso che la Roma sia una squadra forte. Oggi gli ho detto che 'questi so forti come voi'. Ad oggi ci sono cinque posti per andare in Champions League e siamo lì. Troveremo le forze per affrontare il campiontao nella migliore maniera. Abbiamo recuperato da -2 a +9 sul Napoli. Se mi fanno tutti questi complimenti è merito dei miei giocatori. Avrò sbagliato qualche decisione ma umanamente non li ho mai delusi e loro non hanno mai deluso me. Quando si ricostruisce, poi, ogni allenatore sceglie la squadra a sua immagine e somiglianza. Non dico che sceglierò gli stessi uomini di Mourinho, poi si vedrà".