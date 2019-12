Ecco le parole del dirigente Morgan De Sanctis a pochi minuti dalla gara col Wolfsberger



La Roma dal 1 ottobre fino ad Adesso ha preso solo 6 gol in Serie A. E’ una sorpresa per voi?

Noi abbiamo iniziato il campionato subendo qualche gol di troppo ma facendone tanti. Nell’ultima parte del campionato abbiamo riacquistato una stabilità difensiva con un nuovo equilibrio che ci darà grandi soddisfazioni.



Quanto si può tenere Florenzi in panchina?

E’ evidente che la società e la figura dell’allenatore sono molto forti. Lo citano gli stessi giocatori che rispettano le direttive di Fonseca. Sono state bellissime le parole da capitano dette da Florenzi e ancora di più il suo comportamento. Siamo contenti di come lo staff tecnico stia rispondendo alle aspettative dei tifosi.



Chi è infortunato, quando rientra ritrova subito il passo. Significa serietà questo.

Sì, di questo il grande merito va a mister Fonseca. Gli va riconosciuto. I calciatori ci stanno mettendo tutto per acquisire, sin dall’inizio, le sue direttive. Avremmo voluto che ci fossero state delle situazioni a livello di assenze che avrebbero garantito all’allenatore di avere a disposizione tutti quanti. Questo è un gruppo che nei momenti delicati è riuscito a ritrovare lo spirito giusto.



Smalling rimane?

Voi sapete benissimo che la società sta cercando di trovare una soluzione che faccia felici tutti quanti. Da parte della società c’è una volontà forte ma bisogna fare i passi giusti senza fretta. Bisogna poi fare i conti con la volontà del giocatore che ha ribadito di stare bene a Roma.