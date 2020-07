Non è bastato il post ironico con tanto di “Buongiorno” pubblicato sui social.Il portiere spagnolo, pagato 24 milioni più ricchi bonus esattamente un anno fa, in questo 2020 ha conosciuto una parabola negativa che rischia di costargli il posto nell’importantissima. Proprio lui che tempo fa aveva descritto il derby andaluso col suo Betis più acceso di quello capitolino.che è costato la vittoria della Roma, Pau Lopez è sembrato frastornato, confuso. Da Sassuolo a Torino passando per Bologna sono troppi i punti persi dai giallorossi che rivedono lo spettro di Olsen. Tanto che Fonseca per un certo periodo ha preferito Mirante che ora torna in corsa con Juve e Siviglia.Pau Lopez è stato preso dall’ormai ex ds Petrachi, e non ha mai convinto pienamente il resto della dirigenza che lo ha messo sul mercato da alcune settimane.i ha contattato diversi club inglesi per provare a incassare almeno 25 milioni ed evitare una minusvalenza, ma nell’ultimo mese l’interesse di clubè scemato anche a causa della precedente esperienza negativa dello spagnolo al Tottenham. Restano la Liga e la Ligue One, ma sarà un’impresa ottenere la cifra spesa un anno fa nonostante Pau sia ancora oggi il terzo portiere della nazionale. Oltre a Mirante e al giovane Cardinali serve un profilo di primo livello.piace ma l’Atalanta non lo mollerà a buon mercato (nemmeno nello scambio con Florenzi) così risalgono le quotazioni diC’è però pure l’ipotesi di affidare la porta a uno esperto in attesa della crescita diche in estate sarà ceduto in prestito. Il Napoli ha propostoma la Roma per Under ha voluto tutto cash. Non è escluso, però, che il nome del colombiano torni di moda.