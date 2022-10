La vittoria contro l'Helsinki tiene la Roma ancora in corsa per la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Nell'ultima giornata della fase a gironi i giallorossi si giocheranno il secondo posto nello scontro diretto con il Ludogorets, con la speranza di avere a diposizione Nicolò Zaniolo.



IL RICORSO - Il classe '99 giallorosso è stato squalificato per tre turni dalla Uefa dopo l'espulsione subita nella gara contro il Betis Siviglia. Già scontate due giornate, la Roma ha depositato il ricorso alla Uefa per ridurre la squalifica da tre a due partite e averlo a disposizione per la sfida decisiva con il Ludogorets in programma giovedì 3 novembre.