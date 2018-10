Laha appena vinto il derby, ma non c'è tempo per festeggiare. Domani all'Olimpio arriva il Viktoria Plzen, ecco le parole di Di Francesco:Ho ribadito un solo concetto, l'equilibrio nel bene e nel male. Bisogna lavorare e dare continuità a quello che stiamo facendo. Sappiamo che il derby vale doppio, ma ora conta mantenere equilibrio nel lavorare di squadra. E' la base dalla quale ripartire.Lui li può fare entrambi, ma preferisce fare il terzino così la smettiamo di dire che gioca fuori ruolo. Poi decido io.Possiamo utilizzare anche il 4-3-3, dipende dalla partita e dal gioco che vogliamo fare. Contro la Lazio ne abbiamo cambiati tanti, possiamo modificare anche a partita in corso. Dipende dall'avversario.Assolutamente sì, non lo abbiamo fatto uscire per evitare che qualcuno lo colpisse lì. E' un grande, e vorrebbe esserci pure domani. Vediamo però se farlo giocare o meno.Sì, può giocare dal primo minuto domani.Gli manca solo il gol, vive per quello. A me al derby è piaciuto a parte in 10 minuti in cui ha subito alcune situazioni. E' un giocatore che mi tengo molto stretto, lui va un po' coccolato e con lui sto facendo un doppio lavoro. Ritroverà presto la via del gol e sarà più sereno.Dipende ovviamente dalle loro caretteristiche. Pastore è meno di inserimento, è un po' unico come Coric in quella posizione. Ha la giocata che ti aspetti meno mentre gli altri danno maggiore continuità in fase di copertura e di possesso.L'esempio lampante è Santon. Ha giocato due partite da 90 dopo essere stato fermo per tempo. Se non si allenava bene e aveva una vita non regolare secondo voi le poteva finire così? L'allenamento è alla base della prestazione. Voi parlavate di preparazione sbagliata, ma come ha fatto in 6 giorni a cambiare così se era sbagliata? Il problema era unire la forma fisica a quella mentale.Vorrei cambiare il meno possibile. Guardiamo pure all'avversario, loro sono molto forti fisicamente. Dobbiamo sapere che dovremmo metterci ad armi pari sul fisico per poi far valere la tecnica. Forse potrei modificare il modulo durante la partita.Ottima lettura. Lui veniva da un calcio totalmente differente, ma sta crescendo tanto. Coi piedi ora sbaglia il minimo e sta migliorando anche il posizionamento a palla lontana rischiando qualcosina ma provocando il fuorigioco avversario. Sono molto contento di lui, e sta facendo pure progresssi con la nostra lingua.