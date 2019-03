Contro il Porto Di Francesco si gioca ancora una volta la panchina della Roma. E' quanto emerso dopo un lungo confronto negli spogliatoi dell'Olimpico tra dirigenti ieri notte, dopo la pesante sconfitta nel derby. La fiducia di squadra e società nei confronti del tecnico è ormai ai minimi termini, e visto il vicino addio di Monchi ormai non c'è più nessuno a fare da scudo a Eusebio. Ma chi acceterebbe di traghettare la squadra fino in estate?



IDEA PANUCCI - L’idea di Christian Panucci traghettatore nasce da qui, dalla necessità di trovare una soluzione che nell’immediato dia una scossa a un ambiente che rischia di distruggersi e alla squadra per non perdere l'ultimo treno per la Champions. Se ne era parlato a dicembre scorso, con un lavoro sotto traccia, pensando al budget e a una figura che conoscesse bene la piazza romana. La tenue ripresa giallorossa aveva raffreddato l’ipotesi di un cambio in panchina, ma il baratro che si è spalancato sotto Trigoria ha riportato Di Francesco sull’orlo del precipizio che si gioca tutto col Porto. In attesa di scoprire la fattibilità per Sarri a giugno, il nome di Panucci torna d'attualità. L’impegno con la nazionale albanese non rappresenta un problema, il contratto scadrà a novembre e un gentlemen agreement permetterebbe alle parti di lasciarsi senza rancori.