Alla vigilia del match di Serie A contro il Sassuolo l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche di mercato: "Ha chiesto a Monchi di tenere Alisson un altro anno? Sono sereno sotto questo punto di vista. Alla fine abbiamo Monchi e De Sanctis che lo possono sostituire. Nel calcio non c'è nulla di definitivo ma sono convinto che Alisson rimarrà a Roma. Berardi e Politano in giallorosso? Non ne parlo, sono molto affezionato a molti giocatori, anche a Magnanelli. Lo porterei in ogni squadra per voglia e capacità di stare sempre sul pezzo. Politano e Berardi sono giocatori a cui sono molto legato. Sono due giocatori di talento. Coric e Marcano? Non parlo di giocatori che non sono sulla Roma. Parlo seriamente: nel momento in cui alcuni calciatori saranno acquistati, ne parlerò. Sul mercato stiamo lavorando in simbiosi con Monchi. Questa settimana abbiamo cominciato a parlare delle scelte. Prima si parlava solo di obiettivi stagionali".



CONVOCATI - "Alisson non sarà convocato, giocherà Skorupski. Cengiz verrà anche se non si è allenato con la squadra. Domani farà il provino decisivo. Davanti abbiamo poche alternative, sta cercando di stringere i denti. Valutiamo anche Fazio".