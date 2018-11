Tranne gli infortunati, in generale abbastanza bene.Agguerrita, una squadra con fisicità, che sta bene. Non meritava di perdere né con il Milan né con l’Empoli. Nicola preparerà una partita per levarci un po’ di spazi.Kolarov ok, Santon è a disposizione. Su De Rossi e Perotti non si sono allungati i tempi. Cercheremo di portare dentro Perotti dopo la partita di Champions e De Rossi prima o dopo Cagliari. I tempi sono questi, non voglio mettere in campo i giocatori fuori condizione. In allenamento troveranno una condizione migliore. Manolas non sarà tra i convocati, speriamo di recuperarlo col Real.Tutti pensano nell’ambiente al Real. La partita più importante per me è questa, i ragazzi devono capire che la partita va affrontata nel modo giusto. Dobbiamo approcciare al meglio, sarà dura fisicamente.Se applicato nel modo giusto… Si è fatta una riunione, c’è il desiderio di migliorare. Quando si è lassù si fanno scelte differenti, la scelta è soggettiva. Qualche errore è stato fatto, ma non cerchiamo alibi. Dobbiamo avere fiducia negli arbitri.Partirà dall’inizio domani, ha dato risposte importanti per la Roma e in nazionale. C’è un lavoro generale su di lui, ha grande disponibilità, sta crescendo e ha voglia di venire fuori. Anche oggi mi è piaciuto tanto, spero si confermi domani. Il gol in nazionale per me è normalissimo, ma conta per l’aspetto mentale del calciatore.Si è allenato molto bene ma è stato fermo un mese. Il pensiero c’è sempre, non penso dall’inizio in questa partita. Sono contento di come è rientrato in gruppo."Prima della Spal mi ricordo già una domanda su una partita facile, è fondamentale pensare a questa gara. La cosa più importante è affrontare nel miglior modo la partita di domani""Ha sorriso, sa che è nel suo dna quel gol. Sa che deve avere continuità di gol, poi può farli come gli pare, di petto, di pancia, ma questo è fondamentale per il suo percorso di crescita""Le partite non le prepari sui dati ma sulle caratteristiche dei giocatori principalmente. Sai che c'è Lasagna che è uno dei più bravi ad attaccare la profondità e quindi devi dare le coperture giuste""Santon ha più possibilità di giocare a destra che a sinistra, perché lì giocherà Kolarov"