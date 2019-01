Ecco le parole di Di Francesco alla vigilia della gara col Torino



Un girone dopo arriva il Torino, ora in lizza almeno per l'Europa League e mai sconfitto in trasferta. Si vede la mano di Mazzarri?



Lo conosco molto bene e so come ragiona e come prepara la partita. La fase difensiva è ottima, fisica. E il Toro ha una buona rosa. Sono molto temibili soprattutto quando ripartono.



All'andata decise Dzeko, giocherà lui?



Lui e Schick sono in ottima condizione, è leggermente favorito Edin ma valuterò in queste ore anche le sue condizioni. Sono felice di avere questo dubbio perché Patrik è molto cresciuto.



Aveva detto che era inevitabile fare mercato, è cambiato qualcosa?



Gli infortuni sono importanti quando si fanno queste valutazione. Monchi sta cercando opportunità e mi fido di lui ma ribadisco che fare le cose tanto per fare è inutile. Se si può migliorare la rosa si farà, altrimenti restiamo come stiamo.



De Rossi, che tempi di recupero?



Ne ho già parlato tanto. L'infortunio è particolare, si sta allenando in campo e spero che la prossima settimana lavorerà con la squadra. Solo in quel momento potremo capire quando tornerà.



A Monchi piace Belotti, lei lo vedrebbe bene nel suo scacchiere?



Non parlo di giocatori non della Roma, fammi un'altra domanda.



Abbiamo rivisto Karsdorp e Pastore con l'Entella, possono essere considerati col Torino? Quando si rientra da infortuni lunghi preoccupa la terza partita. Karsdorp si gioca il posto da titolare con Santon visto che Florenzi non so se potrà essere convocato. Pastore si dice che è lento, ma lui fa camminare la palla. Quella è la sua qualità. Sta raggiungendo una buona posizione, deve acquisire un po' di contintuità. Comunque ha più possibilità Karsdorp di partire titolare. Il ruolo da mezz'ala Pastore ora non lo potrebbe ricoprire ma tanto non ho intenzione di cambiare modulo. Il favorito è comunque Zaniolo. Luca Pellegrni? Non posso cambiare troppo, deve crescere anche se ha qualità importanti.



La Roma va in difficoltà con le piccole che adottano la difesa a 3, solo un caso?



E' importante l'approccio, non il modulo. Il problema è quando affrontiamo squadre che difendono basse e ripartono, ma non siamo gli unici ad averle. Noi vogliamo vincere e cercheremo di sbloccarla prima possibile



C'è un ballottaggio El Shaarawy-Kluivert?



E' favorito Kluivert perché El Shaarawy si allena solo da martedì.



Nzonzi è recuperato?



Valuterò oggi la sua condizione ma è al primo allenamento in gruppo



Schick ha fatto il passo mentale che si aspettava?



Il merito è tutto suo. Ha continuato a lavorare su sè stesso in un momento difficile. Io però non sono ancora soddisfatto. Lui sa che non si deve accontentare, un attaccante non deve mai farlo.



Si sente di dire che la Roma è guarita?



Mi sento di dire che siamo cresciuti, ma visto che ci ammaliamo spesso posso solo dire che spero non accada più. Vedo nello spirito della squadra e nell'approccio alle gare un miglioramento, una crescita.