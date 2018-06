Tempo di operazioni in casa Roma. Stavolta però a finire sotto i ferri non è stato un giocatore ma Eusebio Di Francesco che ieri si è operato a Tione, in provincia di Trento, per un intervento di protesi all’anca. È la seconda operazione per l’allenatore della Roma, che già due anni fa si era operato all’altra anca sempre nella stessa struttura, e ha già iniziato a camminare con le stampelle. Il decorso - fa sapere l’ospedale - procede bene e Di Francesco sarà dimesso in breve tempo.