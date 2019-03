L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della gara del Do Dragao contro il Porto: "Di positivo non c'è mai niente qua intorno, ma noi dobbiamo costruirlo e reagire. Il calcio ti dà sempre una possibilità, giocare un ottavo di Champions League non capita tutti i giorni, soprattutto nella nostra città".



SEGNARE - "Sono loro che devono preoccuparsi di segnare. Noi ci teniamo stretto il 2-1, all'andata siamo stati convincenti e spero di ripetere la partita d'andata".



SPOGLIATOIO - "Se è dalla mia parte? Non mi interessano queste chiacchiere. Se sono ancora qui è perché credo ancora di poter fare qualcosa di importante".



VOCI SULL'ESONERO - "Fa parte del gioco. Nel calcio bisogna sempre dimostrare, noi siamo spesso giudicati per i risultati e non per il lavoro. Io devo pensare solo a conquistare questa qualificazione, il resto sono chiacchiere".