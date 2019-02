Olsen non sarà convocato per un problema al polpaccio e pure Manolas sarà out. Quindi dobbiamo fare i conti anche con questi problemi. Da valutare solo De Rossi, ma sono contento di come sta. Abbiamo recuperato Juan Jesus che sarà convocato anche se è fuori da un mese.I punti li abbiamo persi anche da altre parti. Queste partite vanno affrontate in un certo modo, noi abbiamo avuto poca continuità, le abbiamo anche dominate ma non siamo stati bravi a chiudere. Serve una fase difensiva adeguata, come fatto con il MilanSi, nel senso che Rick ha avuto più continuità in fase difensiva, ha avorato davvero bene, leggendo situazioni nel modo giusto e dando equilibrio alle sue scorribande. Patrik ha messo la grinta che deve essere tipica di ogni calciatore. Vedremo lui e Dzeko insieme non solo nella prossima ma pure nelle gare dopo.Può giocarci, anche se ha caratteristiche diverse. Al di là del sistema di gioco, batto il punto sugli atteggiamenti mentali. Il 4-3-3 mi piace a priori, ci sta che anche a Verona riproporremo lo stesso sistema, ma può cambiare in 4-2-3-1.

La gestione di Zaniolo?

Giocherà di nuovo, ora a livello mentale è libero. Sfruttiamo la sua gioventù e la sua determinazione, deve migliorare sempre nelle scelte. E' un paradosso ma è troppo generoso e può cadere in certi errori. Ma ben venga l'esuberanza dei ragazzi.

Dzeko e Schick di nuovo insieme?

Si, possono essere riproposti Karsdorp e Schick insieme, vuol dire che il centravanti è Edin. Non si possono avere risposte, a Firenze eravamo disastrosi. I giocatori si spremono anche, non è detto che si migliori la condizione. Quella arriva più dagli allenamenti e sono felice del lavoro fatto, ma non basta. Bisogna restare in partita più di 45 minuti

Jesus torna per stare in panchina o gioca Marcano?

Vi dò la formazione? E' difficile che parta dall'inizio, se andrà in panchina è già tanto. Non è il caso, ricordiamoci di come si è infortunato, ha rischiato l'operazione e non ha camminato per 3 giorni quindi non credo proprio possa giocare.



Come hai fatto capire a Schick che doveva cambiare atteggiamento?

Si era creato un ambiente particolare domenica, è cresciuto in questo senso. Ha vinto tanti duelli di testa, è cresciuto in autostima. Non dipende solo da me, a un certo punto della carriera si deve crescere dal punto di vista dell’agonismo. Non basta la classe. Non possiamo accontentarci dell’1-1 col Milan. Il momento di Florenzi e la crescita di Karsdorp?

Sono convinto che sarà uno stimolo. Florenzi arriva da un periodo in cui è stato fermo e ha un po’ subito tutto questo, ma si mette sempre a disposizione e tornerà a brillare. Ora tutti siamo un po’ in sofferenza, ma le partite riporteranno i giocatori importanti al loro livello.



Il battibecco tra Kolarov e un tifoso prima di Firenze, come pensa di gestirlo?

Può accedere, siamo tutti uomini, si possono anche dire cose sbagliate e magari farla diventare più di quella che è. E qui si enfatizza troppo. Lui è sicuramente dispiaciuto. Il fatto che Kolarov sia stato difeso dai compagni è per il suo attaccamento. Ha giocato un mese e mezzo con un piede fratturato, si è messo a disposizione della Roma. Poi accadono cose sulle quali si può anche mettere una pietra sopra e chiedere scusa. Credo che sia un giocatore importante per la Roma. torniamo a sostenerlo, abbiamo bisogno di lui. E ha sempre dato il massimo.



Come sta Mirante? La sua opinione su Fuzato?

Fuzato, grazie al lavoro di Savorani, è cresciuto tantissimo. Gli manca esperienza, ma domani giocherà Mirante, ha superato il suo problema. Vi posso assicuare che Fuzato è un portiere di ottima prospettiva.



Il problema di Pastore: manca la condizione o c’è una scarsa abitudine ai suoi schemi?

Non penso sia scarsa abitudine, sono tante le componenti che non lo fanno rendere al meglio. Anche per colpa mia non gioca con continuità, si allena bene ma in partita il campo cambia e ci sono situazioni che non lo avvantaggiano. Deve continuare a lavorare al meglio, davanti ha Zaniolo ma abbiamo bisogno di tutti, anche di Pastore. Spero torni ad essere il giocatore che tutti conosciamo