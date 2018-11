Come accade ogni volta che il campionato va in sosta, il centro sportivo di Trigoria si svuota di tanti grossi calibri. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Eusebio Di Francesco non potrà lavorare al completo almeno fino a metà della prossima settimana. Infatti, risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali questo gruppo di 12 giocatori giallorossi. Si comincia con gli azzurri di Roberto Mancini, che prenderà con sé Lorenzo Pellegrini e Alessandro Florenzi. Sarà invece dirottato nell’Under 21 Nicolò Zaniolo. La Svezia, ovviamente, ha già chiamato Robin Olsen, così come la Grecia ha fatto lo stesso con Kostas Manolas e la Turchia con Cengiz Under. Al solito, poi, Edin Dzeko guiderà la Bosnia, così come Alecsandar Kolarov risponderà alla chiamata della Serbia. Doppia convocazione poi per la Francia: il campione del Mondo Nzonzi sarà nella selezione maggiore, mentre Bianda andrà nell’Under 19. «Solo» Olanda Under 21, invece, per Justin Kluivert, mentre Schick darà sfogo alla sua gioia per il gol ritrovato nella nazionale ceca