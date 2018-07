L'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco ha dichiarato a Roma Tv: "E' un gran vantaggio lavorare con la rosa e avere quasi tutti a disposizione, con i ragazzi che imparano i miei metodi di lavoro l'adattamento è più facile. Quando siamo stati negli Usa non facendo nessuno allenamento non siamo stati facilitati nella fase di apprendimento, in questo caso a Trigoria tutto risolta più scorrevole".



"La stima del ds Monchi? Fa piacere, il conoscerci è fondamentale, è cresciuta la stima e la sintonia: valutiamo anche altri qualità, parliamo spesso di senso di appartenenza che si acquisisce con il tempo, ma capire quando si arriva in una società come questa che la prima cosa è amare la maglia e capire quello che si sta facendo, credo che per fare questo ci vuole tanta disponibilità anche nei momenti negativi, non solo positivi".



"La nostra volontà era di inserire giocatori con qualità tecniche, ma ci vuole anche la capacità di sacrificarsi, di unire giocatori tecnici e qualità con allenamento: per essere competitivi bisogna lavorare sulle due fasi, non dico alla stessa maniera ma quasi".