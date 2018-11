«Sono contento della crescita della mia squadra». Lo ha detto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a margine della Panchina d'Oro a Coverciano a proposito della gara di ieri con la Samp.



Il tecnico giallorosso ha risposto anche alle domande sulla VAR: «Si dibatte il giusto, l'importante è che le cose si facciano bene, sono per la tecnologia, siccome certe cose ci sono, vanno usate per aiutare gli arbitri». Chiusura sull'appello lanciato da Carlo Ancelotti per i troppi insulti dagli spalti verso i giocatori avversari. «Lo condivido pienamente. Bisogna tornare ad incitare i nostri beniamini, lasciamo stare i nostri avversari».